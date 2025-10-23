Європейські лідери відреагували на довгоочікувані санкції Трампа проти нафтових гігантів РФ

Низка європейських лідерів відреагували на перші санкції другої адміністрації Трампа проти Росії, якими вдарили по "Роснєфті", "Лукойлу" та їхніх дочірніх компаніях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Минулого тижня Британія наклала санкції на дві найбільші нафтові компанії Росії, які фінансують воєнну машину Путіна. Радий бачити, що тепер США приєдналися до нас, застосувавши вагомі санкції проти тих самих нафтових компаній. Путін має заплатити ціну за свою безсенсовну агресію", – прокоментував прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Прем’єрка головуючої у Раді ЄС Данії Метте Фредеріксен назвала це "великим позитивом".

"Це позитив, що ми сьогодні запроваджуємо 19-й пакет санкцій, а американці синхронно оголошують санкції проти нафтового сектора", – прокоментувала вона перед початком саміту лідерів ЄС.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що нові санкції США – "дуже вчасний і потрібний крок".

"Скоро буде і пакет санкцій ЄС. Ми маємо продовжувати посилювати тиск на російську воєнну економіку. Наступним кроком має стати передача Україні заморожених російських активів", – зазначив він.

Як відомо, 22 жовтня США вперше за другої адміністрації Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть" та їхніх дочірніх компаній. Санкції пояснили небажанням Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль Трампа.

У спілкуванні з репортерами Трамп сказав, що поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті, та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Перед цим надходила низка неофіційних сигналів про те, що зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, про яку вони домовилися у телефонній розмові минулого тижня, може не відбутися – через те, що Росія далі тримається за свої максималістські вимоги щодо того, як має закінчитися російсько-українська війна.