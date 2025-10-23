Европейские лидеры отреагировали на долгожданные санкции Трампа против нефтяных гигантов РФ

Ряд европейских лидеров отреагировали на первые санкции второй администрации Трампа против России, которыми ударили по "Роснефти", "Лукойлу" и их дочерним компаниям.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"На прошлой неделе Великобритания наложила санкции на две крупнейшие нефтяные компании России, которые финансируют военную машину Путина. Рад видеть, что теперь США присоединились к нам, применив весомые санкции против тех же нефтяных компаний. Путин должен заплатить цену за свою бессмысленную агрессию", – прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Премьер председательствующей в Совете ЕС Дании Метте Фредериксен назвала это "большим позитивом".

"Это позитив, что мы сегодня вводим 19-й пакет санкций, а американцы синхронно объявляют санкции против нефтяного сектора", – прокомментировала она перед началом саммита лидеров ЕС.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что новые санкции США – "очень своевременный и нужный шаг".

"Скоро будет и пакет санкций ЕС. Мы должны продолжать усиливать давление на российскую военную экономику. Следующим шагом должна стать передача Украине замороженных российских активов", – отметил он.

Как известно, 22 октября США впервые при второй администрации Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" и их дочерних компаний. Санкции объяснили нежеланием Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям Трампа.

В общении с репортерами Трамп сказал, что пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште, и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Перед этим поступал ряд неофициальных сигналов о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой они договорились в телефонном разговоре на прошлой неделе, может не состояться – из-за того, что Россия дальше держится за свои максималистские требования относительно того, как должна закончиться российско-украинская война.