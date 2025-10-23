Премьер Литвы надеется определиться с новым министром обороны на следующей неделе

Премьер Литвы Инга Ругинене надеется определиться с кандидатурой на нового министра обороны на следующей неделе.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене сказала, что надеется определиться с кандидатурой на должность министра обороны на следующей неделе или до ее начала.

"По наиболее позитивному сценарию, я хотела бы уже найти кандидата до начала следующей недели. И я буду делать все для того, чтобы так и произошло", – сказала она.

Премьер добавила, что хочет видеть на этой должности "министра, который будет фокусироваться на государственных делах, а не самопрезентации".

Напомним, 23 октября Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Обязанности министра обороны временно поручили главе МВД.

Причиной стали накопившиеся конфликты между ними, а среди последнего – подозрения Ругинене, что против нее по инициативе министра развернули надуманные обвинения относительно недостаточных расходов на оборону.

На прошлой неделе Ругинене потребовала от Шакалиене объяснений по поводу неформального брифинга Министерства обороны для инфлюенсеров в социальных сетях об оборонном бюджете на 2026 год. После этой встречи в сети появились утверждения, что правительство не выполняет свое обещание выделить 5% ВВП на оборону. Впоследствии Ругинене заявила, что последний проект государственного бюджета предусматривает выделение 5,38% ВВП, или 4,79 млрд евро, на оборонные расходы.

Хотя Шакалиене заявила, что ничего не знала о неофициальной встрече, премьер и председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкевичюс заявили, что больше не доверяют ей.