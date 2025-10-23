У Румунії чоловік на автівці намагався протаранити ворота посольства РФ
Вночі 23 жовтня чоловік спробував протаранити автомобілем в'їзні ворота дипломатичної установи в першому секторі Бухареста.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила румунська національна прес-агенція Agerpres.
Зазначається, що жандарм, який перебував на посту охорони, затримав кермувальника автівки і викликав підмогу.
Портал Adevarul дізнався, що відомий стоматолог Богдан Матушою намагався протаранити ворота посольства Росії в Бухаресті.
Інцидент стався близько 03:15, 23 жовтня.
53-річний чоловік, у якого було призупинено водійське посвідчення, нібито перебував під впливом наркотиків.
Він буде затриманий на 24 години і представлений до суду. Розслідування триває, щоб встановити мотиви вчинку і чи був він умисним.
Нагадаємо, у січні 2025 року посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи.
До речі, російське посольство у Швеції повідомляло про "напад" із дроном і неодноразові "акти вандалізму".