У Румунії чоловік на автівці намагався протаранити ворота посольства РФ

Вночі 23 жовтня чоловік спробував протаранити автомобілем в'їзні ворота дипломатичної установи в першому секторі Бухареста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила румунська національна прес-агенція Agerpres.

Зазначається, що жандарм, який перебував на посту охорони, затримав кермувальника автівки і викликав підмогу.

Портал Adevarul дізнався, що відомий стоматолог Богдан Матушою намагався протаранити ворота посольства Росії в Бухаресті.

Інцидент стався близько 03:15, 23 жовтня.

53-річний чоловік, у якого було призупинено водійське посвідчення, нібито перебував під впливом наркотиків.

Він буде затриманий на 24 години і представлений до суду. Розслідування триває, щоб встановити мотиви вчинку і чи був він умисним.

Нагадаємо, у січні 2025 року посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи.

До речі, російське посольство у Швеції повідомляло про "напад" із дроном і неодноразові "акти вандалізму".