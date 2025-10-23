В Румынии мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота посольства РФ

Ночью 23 октября мужчина попытался протаранить автомобилем въездные ворота дипломатического учреждения в первом секторе Бухареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило румынское национальное пресс-агентство Agerpres.

Отмечается, что жандарм, находившийся на посту охраны, задержал водителя авто и вызвал подмогу.

Портал Adevarul узнал, что известный стоматолог Богдан Матушоу пытался протаранить ворота посольства России в Бухаресте.

Инцидент произошел около 03:15, 23 октября.

53-летний мужчина, у которого было приостановлено водительское удостоверение, якобы находился под воздействием наркотиков.

Он будет задержан на 24 часа и представлен в суд. Расследование продолжается, чтобы установить мотивы поступка и был ли он умышленным.

Напомним, в январе 2025 года посольство РФ в Швеции пожаловалось на попытку украинца протаранить ворота учреждения.

Кстати, российское посольство в Швеции сообщало о "нападении" с дроном и неоднократных "актах вандализма".