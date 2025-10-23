Укр Рус Eng

Китай засудив санкції проти РФ і пригрозив ЄС

Новини — Четвер, 23 жовтня 2025, 15:03 — Іванна Костіна

Китай заявив у четвер, що виступає проти нещодавніх санкцій, запроваджених США проти двох найбільших російських нафтових компаній через війну Москви в Україні, заявивши, що вони не мають "жодного підґрунтя в міжнародному праві".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання про нові санкції США на щоденній пресконференції в Пекіні, речник Міністерства закордонних справ Го Цзякун сказав: "Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві і не санкціоновані Радою Безпеки ООН".

Відповідаючи на інше запитання щодо заяви Трампа про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін може мати "великий вплив" на Путіна в зусиллях, спрямованих на припинення війни, Го Цзякун сказав, що "діалог і переговори є єдиним можливим шляхом виходу з української кризи".

На тій же пресконференції Го розкритикував санкції проти Росії, узгоджені в середу ЄС, під які потрапили китайські компанії, заявивши, що Пекін "дуже незадоволений".

"Китай не є ні творцем української кризи, ні її стороною. Європейська сторона не в тому становищі, щоб робити безвідповідальні зауваження щодо нормальних обмінів і співпраці між китайськими та російськими підприємствами"., – сказав він.

Го закликав Брюссель "припинити робити з Китаю проблему", пообіцявши, що Пекін "вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів".

Офіс з контролю за зовнішніми активами США оголосив раніше про нові санкції "внаслідок нестачі серйозної відданості Росії мирному процесу задля завершення війни в Україні". Зокрема, під санкції потрапляють "Роснєфть" та "Лукойл".

Американський президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, аби той перестав купувати нафту Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Китай санкції
Реклама: