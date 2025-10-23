Китай осудил санкции против РФ и пригрозил ЕС

Китай заявил в четверг, что выступает против недавних санкций, введенных США против двух крупнейших российских нефтяных компаний из-за войны Москвы в Украине, заявив, что они не имеют "никакой основы в международном праве".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос о новых санкциях США на ежедневной пресс-конференции в Пекине, представитель Министерства иностранных дел Го Цзякун сказал: "Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН".

Отвечая на другой вопрос относительно заявления Трампа о том, что президент Китая Си Цзиньпин может иметь "большое влияние" на Путина в усилиях, направленных на прекращение войны, Го Цзякун сказал, что "диалог и переговоры являются единственным возможным путем выхода из украинского кризиса".

На той же пресс-конференции Го раскритиковал санкции против России, согласованные в среду ЕС, под которые попали китайские компании, заявив, что Пекин "очень недоволен".

"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной. Европейская сторона не в том положении, чтобы делать безответственные замечания в отношении нормальных обменов и сотрудничества между китайскими и российскими предприятиями", – сказал он.

Го призвал Брюссель "прекратить делать из Китая проблему", пообещав, что Пекин "будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".

Офис по контролю за внешними активами США объявил ранее о новых санкциях "вследствие недостатка серьезной преданности России мирному процессу для завершения войны в Украине". В частности, под санкции попадают "Роснефть" и "Лукойл".

Американский президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы тот перестал покупать нефть России.