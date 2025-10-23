Трамп планує відвідати сектор Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відвідати сектор Гази.

Це випливає з розшифровки його інтерв’ю журналу Time, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Трамп сказав, що має намір відвідати Газу, у той час як американські партнери розробляють план відновлення сектора.

"Так, я поїду. Знаєте, у нас є Рада миру, і вона вже створена. Мене попросили стати її головою. Повірте, я не дуже хотів цього, але Рада миру буде дуже впливовою групою людей і матиме велику владу на Близькому Сході", – відповів Дональд Трамп у відповідь на питання, чи планує він візит до сектора Гази.

Варто зазначити, що мирний план Трампа на 20 пунктів передбачає, що Газа буде управлятися тимчасовим перехідним урядом, що складатиметься з технократичного, аполітичного палестинського комітету.

Цей комітет буде складатися з кваліфікованих палестинців та міжнародних експертів, а нагляд і контроль за його діяльністю здійснюватиме новий міжнародний перехідний орган, Рада миру, очолювана Трампом.

Нагадаємо, на думку спеціального посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа, відновлення та реконструкція сектора Гази після двох років війни може коштувати близько $50 млрд.

У цьому контексті варто нагадати, що в лютому Трамп опублікував у своїх соцмережах відео, в якому показав своє бачення майбутнього сектора Гази, згенероване штучним інтелектом.

Європейський Союз розглядає можливість надання фінансування та експертизи, аби сприяти роззброєнню ХАМАС відповідно до мирного плану президента США Дональда Трампа для сектора Гази.