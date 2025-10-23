Трамп планирует посетить сектор Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить сектор Газы.

Это следует из расшифровки его интервью журналу Time, сообщает "Европейская правда".

В частности, Трамп сказал, что намерен посетить Газу, в то время как американские партнеры разрабатывают план восстановления сектора.

"Да, я поеду. Знаете, у нас есть Совет мира, и он уже создан. Меня попросили стать его председателем. Поверьте, я не очень хотел этого, но Совет мира будет очень влиятельной группой людей и будет иметь большую власть на Ближнем Востоке", – ответил Дональд Трамп в ответ на вопрос, планирует ли он визит в сектор Газы.

Стоит отметить, что мирный план Трампа на 20 пунктов предусматривает, что Газа будет управляться временным переходным правительством, состоящим из технократического, аполитичного палестинского комитета.

Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, а надзор и контроль за его деятельностью будет осуществлять новый международный переходный орган, Совет мира, возглавляемый Трампом.

Напомним, по мнению специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, восстановление и реконструкция сектора Газы после двух лет войны может стоить около $50 млрд.

В этом контексте стоит напомнить, что в феврале Трамп опубликовал в своих соцсетях видео, в котором показал свое видение будущего сектора Газы, сгенерированное искусственным интеллектом.

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления финансирования и экспертизы, чтобы способствовать разоружению ХАМАС в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газы.