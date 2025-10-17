ЗМІ: ЄС обговорить, як може долучитись до мирного плану Трампа щодо Гази

Європейський Союз розглядає можливість надання фінансування та експертизи, аби сприяти роззброєнню ХАМАС відповідно до мирного плану президента США Дональда Трампа для сектора Гази.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у документі, з яким ознайомилося агентство AFP.

Роль Євросоюзу в мирному процесі щодо Гази стане предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів ЄС, яка відбудеться в Люксембурзі в понеділок.

У документі, поширеному в п'ятницю, Європейська служба зовнішніх справ – дипломатичне відомство ЄС – стверджує, що держави повинні "оцінити та вивчити способи фінансування та надання експертизи для роззброєння" терористичного угруповання ХАМАС.

Серед інших пропозицій згадується роль Євросоюзу у наданні гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази, а також відправлення моніторингової місії до пункту пропуску Рафах на кордоні Гази з Єгиптом.

Непублічно європейські дипломати сказали AFP, що вважають майбутню участь ЄС у мирному процесі допоміжною, тоді як провідну роль на себе візьмуть країни Близького Сходу.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.

Водночас президент США казав, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі.