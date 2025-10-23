Поліція Британії заарештувала трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Британська поліція у четвер повідомила про арешт трьох чоловіків, яких підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою – за даними правоохоронців, йдеться про діяльність, пов’язану з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Затриманим – 48, 45 і 44 роки. Їх арештували за адресами у західній та центральній частинах Лондона.

Поліція повідомила, що ці адреси, а також ще одна локація наразі обшукуються. Розслідування очолює підрозділ із протидії тероризму.

"Ми спостерігаємо дедалі більше випадків, коли іноземні розвідувальні служби вербують так званих "посередників", і ці арешти безпосередньо пов’язані з нашими зусиллями з припинення такої діяльності", – заявив Домінік Мерфі, керівник лондонського управління антитерористичної поліції.

Затримання відбулося в межах дії Закону про національну безпеку, ухваленого у 2023 році, який розширює можливості притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у шпигунстві.

Нагадаємо, у середині жовтня британська внутрішня розвідувальна служба MI5 опублікувала попередження для членів парламенту про те, що вони є мішенню для шпигунів з Китаю, Росії та Ірану.

У червні у Британії почався судовий процес над шістьома підозрюваними у підпалі в Лондоні на замовлення групи Вагнера.

У травні у Британії за шпигунство на користь Росії засудили до в’язниці шістьох громадян Болгарії.