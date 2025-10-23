Посол у Чехії: наразі немає жодних підстав говорити про згортання снарядної ініціативи

Посол України в Чехії Василь Зварич вважає, що наразі немає підстав говорити про загрози для чеської снарядної ініціативи.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає "Європейська правда"

"Наразі немає жодних підстав говорити про згортання цієї ініціативи", – сказав Зварич.

За словами посла, ця ініціатива вже вийшла за рамки суто чеського проєкту – нині до неї долучилися майже двадцять країн, і механізм постачання боєприпасів фактично став міжнародним консорціумом, в якому Чехія відіграє координуючу роль.

"По-друге, президент Петр Павел, який є одним із головних ініціаторів цієї програми, чітко заявив, що її продовження відповідає як інтересам Чехії, так і інтересам європейської безпеки", – зазначив Зварич.

"Його позиція має вагу, і ми бачимо, що навіть ті політичні сили, які раніше критикували деякі аспекти ініціативи, зараз говорять радше про "перегляд механізмів", а не про відмову від самої допомоги", – уточнив він.

За його словами, прихильники ініціативи спокійно й послідовно працюють з усіма партнерами, пояснюючи, що ця ініціатива – це не благодійність, а внесок у спільну безпеку.

"Вона створює робочі місця, завантажує чеські підприємства, зміцнює оборонну промисловість. Тож логіка продовження тут цілком прагматична, і ми очікуємо, що цей проєкт житиме далі, навіть у нових політичних умовах", – зазначив він.

У НАТО вважають, що поки передчасно вирішувати, чи може Альянс замінити Чехію в забезпеченні поставок артилерійських боєприпасів Україні в межах так званої "снарядної ініціативи".

Лідер популістської партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах, Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Також Бабіш пообіцяв не виділяти кошти з бюджету на військову допомогу України, але допустив, що приватні військові компанії можуть виконувати замовлення.

Чеський президент Петр Павел казав, що скорочення або припинення підтримки України шляхом ініціативи Праги з постачання боєприпасів зашкодить насамперед самій Чехії.