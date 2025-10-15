ЗМІ: у НАТО чекають рішення Чехії про подальшу долю "снарядної ініціативи"

У НАТО вважають, що поки передчасно вирішувати, чи може Альянс замінити Чехію в забезпеченні поставок артилерійських боєприпасів Україні в межах так званої "снарядної ініціативи".

Як пише "Європейська правда", про це повідомив агентству ČTK неназваний представник НАТО.

Джерело в Альянсі сказало, що ініціатива з постачання боєприпасів відіграє дуже важливу роль у наданні підтримки Україні.

"На цьому етапі, однак, ми мусимо чекати на рішення нового уряду Чехії. Якщо я правильно розумію, поки що жодного рішення не ухвалено. Від цього залежатиме, чи буде НАТО діяти в цьому питанні. На цьому етапі це трохи передчасно", – додало джерело.

Лідер популістської партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах, Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Також Бабіш пообіцяв не виділяти кошти з бюджету на військову допомогу України, але допустив, що приватні військові компанії можуть виконувати замовлення.

Чеський президент Петр Павел казав, що скорочення або припинення підтримки України шляхом ініціативи Праги з постачання боєприпасів зашкодить насамперед самій Чехії.