Посол в Чехии: пока нет никаких оснований говорить о сворачивании снарядной инициативы

Посол Украины в Чехии Василий Зварич считает, что пока нет оснований говорить об угрозах для чешской снарядной инициативы.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда"

"Пока нет никаких оснований говорить о сворачивании этой инициативы", – сказал Зварыч.

По словам посла, эта инициатива уже вышла за рамки чисто чешского проекта – сейчас к ней присоединились почти двадцать стран, и механизм поставки боеприпасов фактически стал международным консорциумом, в котором Чехия играет координирующую роль.

"Во-вторых, президент Петр Павел, который является одним из главных инициаторов этой программы, четко заявил, что ее продолжение отвечает как интересам Чехии, так и интересам европейской безопасности", – отметил Зварич.

"Его позиция имеет вес, и мы видим, что даже те политические силы, которые ранее критиковали некоторые аспекты инициативы, сейчас говорят скорее о "пересмотре механизмов", а не об отказе от самой помощи", – уточнил он.

По его словам, сторонники инициативы спокойно и последовательно работают со всеми партнерами, объясняя, что эта инициатива – это не благотворительность, а вклад в общую безопасность.

"Она создает рабочие места, загружает чешские предприятия, укрепляет оборонную промышленность. Поэтому логика продолжения здесь вполне прагматична, и мы ожидаем, что этот проект будет жить дальше, даже в новых политических условиях", – отметил он.

В НАТО считают, что пока преждевременно решать, может ли Альянс заменить Чехию в обеспечении поставок артиллерийских боеприпасов Украине в рамках так называемой "снарядной инициативы".

Лидер популистской партии ANO, которая победила на парламентских выборах, Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время недавно он смягчил свою риторику относительно инициативы – в частности сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Также Бабиш пообещал не выделять средства из бюджета на военную помощь Украине, но допустил, что частные военные компании могут выполнять заказы.

Чешский президент Петр Павел говорил, что сокращение или прекращение поддержки Украины путем инициативы Праги по поставкам боеприпасов повредит прежде всего самой Чехии.