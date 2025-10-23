Міністр оборони Німеччини: європейська "стіна з безпілотників" не зупинить Росію

Європа не зможе побудувати надійну лінію захисту від безпілотників уздовж своїх східних кордонів.

Про це заявив в інтерв'ю The Times міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "Європейська правда".

Після того, як минулого місяця близько двох десятків російських військових безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі, прикордонні держави НАТО і лідери Європейського Союзу виступили за створення "стіни з безпілотників" для захисту кордонів від подальших вторгнень.

Вони передбачають складну систему датчиків, в тому числі радарних і акустичних детекторів, пов'язаних з "багаторівневими" системами знищення безпілотників – від кулеметів до лазерів, мікроракет і безпілотників-перехоплювачів.

Проте Пісторіус сказав, що нереалістично вірити в те, що ці електронні укріплення зможуть захистити безпілотники вздовж усього сухопутного кордону НАТО з Росією, Білоруссю і Україною, не враховуючи Чорного і Балтійського морів.

Він також попередив, що Кремль намагається змусити Альянс зосередитись на "переважно дешевих і нешкідливих" дронах на шкоду розбудові ширшої системи протиповітряної оборони. "[Стіна з дронів] була б дуже амбітним проєктом. Ми не повинні дозволити нашим очікуванням злетіти занадто високо", – сказав Пісторіус.

"Стіна з безпілотників, яку ніколи не можна буде пробити, поки що не є реалістичною. Але вона могла б зменшити кількість дронів під час потенційної атаки. Тим часом нам доведеться продовжувати захищати увесь повітряний простір НАТО", – зазначив він.

Уряди країн Альянсу занепокоєні тим, що в разі відкритого військового конфлікту з Росією ворог може перевантажити систему ППО НАТО масованими хвилями цих дешевих безпілотних літальних апаратів, в тому числі "приманок" без вибухового навантаження.

Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що нова система протидії безпілотникам повністю запрацює до кінця 2027 року.