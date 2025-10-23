Министр обороны Германии: европейская "стена из беспилотников" не остановит Россию

Европа не сможет построить надежную линию защиты от беспилотников вдоль своих восточных границ.

Об этом заявил в интервью The Times министр обороны Германии Борис Писториус, передает "Европейская правда".

После того, как в прошлом месяце около двух десятков российских военных беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши, пограничные государства НАТО и лидеры Европейского Союза выступили за создание "стены из беспилотников" для защиты границ от дальнейших вторжений.

Они предусматривают сложную систему датчиков, в том числе радарных и акустических детекторов, связанных с "многоуровневыми" системами уничтожения беспилотников – от пулеметов до лазеров, микроракет и беспилотников-перехватчиков.

Однако Писториус сказал, что нереалистично верить в то, что эти электронные укрепления смогут защитить беспилотники вдоль всей сухопутной границы НАТО с Россией, Беларусью и Украиной, не считая Черного и Балтийского морей.

Он также предупредил, что Кремль пытается заставить Альянс сосредоточиться на "преимущественно дешевых и безвредных" дронах в ущерб развитию более широкой системы противовоздушной обороны. "[Стена из дронов] была бы очень амбициозным проектом. Мы не должны позволить нашим ожиданиям взлететь слишком высоко", – сказал Писториус.

"Стена из беспилотников, которую никогда нельзя будет пробить, пока не является реалистичной. Но она могла бы уменьшить количество дронов во время потенциальной атаки. Между тем нам придется продолжать защищать все воздушное пространство НАТО", – отметил он.

Правительства стран Альянса обеспокоены тем, что в случае открытого военного конфликта с Россией враг может перегрузить систему ПВО НАТО массированными волнами этих дешевых беспилотных летательных аппаратов, в том числе "приманок" без взрывной нагрузки.

Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что новая система противодействия беспилотникам полностью заработает до конца 2027 года.