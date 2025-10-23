У Конгресі США просувають закон про посилення безпеки східного флангу НАТО

Палата представників Конгресу США розглядає двопартійний законопроєкт H.R.5793 "Про стратегічне партнерство на східному фланзі", який визначає пріоритети американської політики безпеки для дев’яти країн-членів НАТО, включаючи Польщу, Румунію та країни Балтії.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

Документ підкреслює, що ці країни перебувають на передовій протистояння російській агресії – найбільшій загрозі трансатлантичній безпеці.

Законопроєкт передбачає пріоритетний доступ союзників східного флангу до ключових американських програм військової допомоги, включаючи Foreign Military Financing та постачання надлишкового оборонного обладнання.

Україна отримує особливе місце в документі: преамбула визначає її як передову лінію безпеки США та НАТО.

Серед політичних цілей законопроєкту – надання Україні необхідної допомоги у сфері безпеки для стримування російської агресії, яка може загрожувати союзникам по НАТО.

Це "дзеркальна" версія аналогічного законопроєкту S.2914, поданого у вересні до Сенату.

Напередодні Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через війну, яку розпочала РФ проти України, серед них – пропозиція визнання Росії державою-спонсором тероризму.

22 жовтня Сполучені Штати вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.