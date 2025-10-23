В Конгрессе США продвигают закон об усилении безопасности восточного фланга НАТО

Палата представителей Конгресса США рассматривает двухпартийный законопроект H.R.5793 "О стратегическом партнерстве на восточном фланге", который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО, включая Польшу, Румынию и страны Балтии.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

Документ подчеркивает, что эти страны находятся на передовой противостояния российской агрессии – самой большой угрозе трансатлантической безопасности.

Законопроект предусматривает приоритетный доступ союзников восточного фланга к ключевым американским программам военной помощи, включая Foreign Military Financing и поставки избыточного оборонного оборудования.

Украина получает особое место в документе: преамбула определяет ее как передовую линию безопасности США и НАТО.

Среди политических целей законопроекта – предоставление Украине необходимой помощи в сфере безопасности для сдерживания российской агрессии, которая может угрожать союзникам по НАТО.

Это "зеркальная" версия аналогичного законопроекта S.2914, поданного в сентябре в Сенат.

Накануне Комитет по международным отношениям Сената США поддержал три законодательные инициативы, направленные против России из-за войны, которую начала РФ против Украины, среди них – предложение признания России государством-спонсором терроризма.

22 октября Соединенные Штаты впервые за вторую каденцию Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.