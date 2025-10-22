Комітет Сенату США схвалив три законопроєкти для тиску на РФ та підтримки України

Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через війну, яку розпочала РФ проти України, серед них – пропозиція визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це "Суспільному" повідомили сенатори Джим Ріш та Джин Шахін, пише "Європейська правда".

Йдеться, зокрема, про законопроєкт "СТОП Росія та Китай"; законопроєкт про внесення змін до Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), який передбачає вдосконалення механізму використання заморожених російських суверенних активів на користь України; та законопроєкт про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Сенаторка Джин Шахін відзначила, що ухвалення законопроєктів демонструє двопартійну підтримку у Конгресі США для України.

Голова комітету та сенатор Джим Ріш заявив, що зараз немає можливості проголосувати за ці законопроєкти у Сенаті США через призупинення роботи уряду.

"Ми обережно оптимістично налаштовані, що ми дійдемо до цього найближчим часом, тому що це очевидно, питання, яке зараз є центральним, і це одне з того, що ми можемо зробити. Палата представників невдовзі повернеться до роботи, і ці питання будуть серед перших у порядку денному", – сказав сенатор.

Посол України у США Ольга Стефанішина у своєму Telegram коротко розкрила суть трьох ініціатив.

Закон S.2805 про оголошення РФ державою-спонсором тероризму передбачає, що не пізніше ніж через 60 днів після набрання чинності законом держсекретар США має подати Конгресу США звіт, який має встановити і засвідчити, що українські діти, викрадені Росією з моменту повномасштабного вторгнення, возз'єдналися зі своїми сім'ями/опікунами; триває процес реінтеграції таких дітей в українське суспільство.

Якщо держсекретар США не може це засвідчити, він негайно визнає РФ державою-спонсором тероризму.

Законопроєкт S.2918 про впровадження закону "REPO" передбачає переведення всіх заморожених російських суверенних активів у розмірі приблизно $5 млрд, що перебувають під юрисдикцією США, на рахунок з нарахуванням відсотків.

Документ закликає президента США перенаправляти щонайменше $250 млн з цього рахунку на користь України кожні 90 днів.

Законопроєкт S.2657 "СТОП Росія та Китай" має перешкодити підтримці війни РФ з боку Китаю у координації з союзниками та партнерами США, зокрема через перекриття фінансових каналів та санкції щодо організацій та осіб КНР, які беруть участь в експорті зброї та технологій подвійного використання до Росії.

Нагадаємо, 16 жовтня лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив про готовність винести на голосування давно застряглий законопроєкт про санкції проти Росії.

Того ж дня американський президент мав розмову із Путіним, після якої заявив, що наразі "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів.

Вже за кілька днів Тьюн заявив, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів у Сенаті США відклали.