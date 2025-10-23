ЗМІ: у Німеччині кажуть про "конкретні прохання" Зеленського в розмові з Мерцом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у четвер у Брюсселі зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо виданню Politico від німецького посадовця, передає "Європейська правда".

За його словами, йшлося про "ситуацію у Вашингтоні та американські плани, які зараз лежать на столі".

Посадовець додав, що Зеленський звернувся до канцлера з "конкретними проханнями" про допомогу Україні з її "оборонними можливостями".

Зеленський у соцмережах також розповів про розмову.

"Говорили про те, як посилити нашу протиповітряну оборону, та узгодили подальші кроки перед зустріччю коаліції охочих у Лондоні", – написав він.

Президент також поінформував німецького канцлера про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі, її відновлення і про те, що необхідно для гарантування енергопостачання для українських міст і громад.

"Розраховуємо на лідерство Німеччини в підтримці нашої енергетики – і в обладнанні, і у фінансах. Окремо зосередилися на рішеннях, які можуть іще більше зміцнити нашу ППО", – розповів він.

Президент Володимир Зеленський також провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном в Брюсселі, де у четвер проходить саміт лідерів ЄС.

У зверненні до лідерів ЄС на саміті Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети, у тому числі Tomahawk, від європейських держав.