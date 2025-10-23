СМИ: в Германии говорят о "конкретных просьбах" Зеленского в разговоре с Мерцем

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел в четверг в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно изданию Politico от немецкого чиновника, передает "Европейская правда".

По его словам, речь шла о "ситуации в Вашингтоне и американских планах, которые сейчас лежат на столе".

Чиновник добавил, что Зеленский обратился к канцлеру с "конкретными просьбами" о помощи Украине с ее "оборонными возможностями".

Зеленский в соцсетях также рассказал о разговоре.

"Говорили о том, как усилить нашу противовоздушную оборону, и согласовали дальнейшие шаги перед встречей коалиции желающих в Лондоне", – написал он.

Президент также проинформировал немецкого канцлера о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре, ее восстановлении и о том, что необходимо для обеспечения энергоснабжения для украинских городов и общин.

"Рассчитываем на лидерство Германии в поддержке нашей энергетики – и в оборудовании, и в финансах. Отдельно сосредоточились на решениях, которые могут еще больше укрепить нашу ПВО", – рассказал он.

Президент Владимир Зеленский также провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе, где в четверг проходит саммит лидеров ЕС.

В обращении к лидерам ЕС на саммите Зеленский дал понять, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, от европейских государств.