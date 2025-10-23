Генсек НАТО візьме участь в зустрічі "коаліції рішучих" у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Лондон 24 жовтня, для участі у зустрічі "коаліції рішучих".

Про це повідомила пресслужба Альянсу у четвер, пише "Європейська правда".

Рютте візьме участь у зустрічі, яку спільно організовують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

Зустріч "коаліції рішучих" відбудеться у другій половині дня у пʼятницю, 24 жовтня, проінформував Єлисейський палац. Макрон раніше повідомляв, що зустріч пройде у гібридному форматі – частина лідерів будуть присутні особисто, а частина онлайн.

Напередодні зустрічі президент Володимир Зеленський повідомив, що скоординував позиції із французьким президентом Макроном під час спілкування на полях саміту лідерів ЄС в Брюсселі.

Президент Зеленський планує бути особисто присутнім у Лондоні.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.