Генсек НАТО примет участие во встрече "коалиции решительных" в Лондоне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Лондон 24 октября для участия во встрече "коалиции решительных".

Об этом сообщила пресс-служба Альянса в четверг, пишет "Европейская правда".

Рютте примет участие во встрече, которую совместно организуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Встреча "коалиции решительных" состоится во второй половине дня в пятницу, 24 октября, сообщил Елисейский дворец. Макрон ранее сообщал, что встреча пройдет в гибридном формате – часть лидеров будут присутствовать лично, а часть онлайн.

Накануне встречи президент Владимир Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с французским президентом Макроном во время общения на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Президент Зеленский планирует быть лично присутствовать в Лондоне.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира.