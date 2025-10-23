Сійярто викликав посла Австрії через затримку поїзда з футбольними фанами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення через затримку на кордоні з Австрією поїзда з уболівальниками угорського клубу "Ференцварош".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Раніше у ЗМІ та соцмережах уболівальники "Ференцвароша", які вирушили на матч клубу до Зальцбурга спеціальним поїздом, поскаржились на затримки під час перетину кордону з Австрією.

Сійярто спершу написав, що поговорив з австрійською візаві Беате Майнль-Райзінгер, "яка пообіцяла допомогу в продовженні руху поїзда". Але пізніше ЗМІ повідомили, що поїзд узагалі не пустили до Австрії.

Очільник МЗС Угорщини назвав ситуацію "обурливою і скандальною". За його словами, всіх пасажирів поїзда змусили вийти для перевірки, але навіть після неї не дозволили вʼїхати.

"Така поведінка австрійців є неприйнятною, тому сьогодні в другій половині дня ми викликали до Міністерства закордонних справ посла Австрії в Будапешті, щоб висловити наш протест. Сподіваюся, гравці отримають задоволення від великої перемоги на полі!" – додав Сійярто.

У квітні Австрія закривала пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, щоб запобігти проникненню захворювання ящур в країну.

У 2021 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скасував візит до Мюнхена на гру своєї збірної на чемпіонаті Європи з футболу проти Німеччини на тлі критики через ухвалений закон про ЛГБТ.