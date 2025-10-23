Сьиярто вызвал посла Австрии из-за задержки поезда с футбольными фанатами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение из-за задержки на границе с Австрией поезда с болельщиками венгерского клуба "Ференцварош".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.

Ранее в СМИ и соцсетях болельщики "Ференцвароша", которые отправились на матч клуба в Зальцбург специальным поездом, пожаловались на задержки при пересечении границы с Австрией.

Сьиярто сначала написал, что поговорил с австрийской визави Беате Майнль-Райзингер, "которая пообещала помощь в продолжении движения поезда". Но позже СМИ сообщили, что поезд вообще не пустили в Австрию.

Глава МИД Венгрии назвал ситуацию "возмутительной и скандальной". По его словам, всех пассажиров поезда заставили выйти для проверки, но даже после нее не разрешили въехать.

"Такое поведение австрийцев неприемлемо, поэтому сегодня во второй половине дня мы вызвали в Министерство иностранных дел посла Австрии в Будапеште, чтобы выразить наш протест. Надеюсь, игроки получат удовольствие от большой победы на поле!" – добавил Сийярто.

В апреле Австрия закрывала пункты пропуска на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение заболевания ящур в страну.

В 2021 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит в Мюнхен на игру своей сборной на чемпионате Европы по футболу против Германии на фоне критики из-за принятого закона о ЛГБТ.