Зеленский поблагодарил Финляндию за новый пакет помощи и вклад в PURL

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Брюсселе.

О разговоре Зеленский рассказал в соцсетях, передает "Европейская правда".

"Поблагодарил за недавно объявленный 30-й оборонный пакет на 52 млн евро и присоединение Финляндии к инициативе PURL со взносом в 100 млн евро. Это настоящая помощь для нашей обороны", – написал он.

Во время встречи говорили и о сотрудничестве в рамках инструмента SAFE для закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

"Отдельное внимание – российским атакам на нашу энергетику. Проинформировал премьер-министра об ударах. Обсудили восстановление соответствующих мощностей, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Коснулись и вопроса укрытий и лидерства Финляндии в соответствующей коалиции", – рассказал Зеленский.

Правительство Финляндии в четверг приняло решение выделить Украине помощь в размере 100 миллионов евро путем закупки оружия в США через механизм PURL.

Напомним, в рамках программы PURL, основанной президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

На прошлой неделе в рамках встречи министров обороны государств Альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.