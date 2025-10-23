Суд Італії відклав рішення про екстрадицію українця у справі про підрив "Північних потоків"

Апеляційний суд Болоньї під час повторного розгляду в четвер відклав рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого німецьке слідство називає причетним до підривів газогонів "Північні потоки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Апеляційний суд Болоньї повторно розглянув питання після рішення Верховного суду Італії, який скасував попередню ухвалу про екстрадицію Кузнєцова.

Під час засідання адвокат українця Нікола Канестріні виклав низку аргументів проти видачі, зокрема "серйозні критичні моменти умов утримання під вартою в Німеччині, які змушують італійські судові органи вимагати додаткових роз'яснень та інформації".

Канестріні також підкреслив "політичний і військовий характер інкримінованих фактів, які вписуються в контекст операцій, пов'язаних з міжнародним збройним конфліктом".

Він також послався на вирок суду в Польщі, який уже визнав існування принципу "функціонального імунітету", який захищає будь-кого, хто діяв у межах військової операції.

У результаті нове рішення щодо екстрадиції було відкладене. Дата наступного судового засідання у справі Кузнєцова поки невідома.

Сергія Кузнєцова заарештували за європейським ордером в італійському місті Ріміні 21 серпня.

Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.