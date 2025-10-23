Суд Италии отложил решение об экстрадиции украинца по делу о подрыве "Северных потоков"

Апелляционный суд Болоньи во время повторного рассмотрения в четверг отложил решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого немецкое следствие называет причастным к подрывам газопроводов "Северные потоки".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Апелляционный суд Болоньи повторно рассмотрел вопрос после решения Верховного суда Италии, который отменил предыдущее постановление об экстрадиции Кузнецова.

Во время заседания адвокат украинца Никола Канестрини изложил ряд аргументов против выдачи, в частности "серьезные критические моменты условий содержания под стражей в Германии, которые заставляют итальянские судебные органы требовать дополнительных разъяснений и информации".

Канестрини также подчеркнул "политический и военный характер инкриминируемых фактов, которые вписываются в контекст операций, связанных с международным вооруженным конфликтом".

Он также сослался на приговор суда в Польше, который уже признал существование принципа "функционального иммунитета", защищающего любого, кто действовал в рамках военной операции.

В результате новое решение по экстрадиции было отложено. Дата следующего судебного заседания по делу Кузнецова пока неизвестна.

Сергей Кузнецов был арестован по европейскому ордеру в итальянском городе Римини 21 августа.

Согласно заявлению, опубликованному немецкой прокуратурой в августе, Кузнецов был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.