Словацькі рятувальники знайшли в горах тіло польського туриста

Словацькі гірські рятувальники повідомили, що знайшли в Татрах тіло польського туриста, якого розшукували кілька днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пошуки 55-річного польського туриста тривали з вівторка.

Тіло туриста було знайдено в ущелині, приблизно 150 метрів нижче вершини Бистра.

"Ймовірно, що сталося послизання і падіння, в результаті якого розшукуваний отримав смертельні травми", – повідомляють словацькі рятувальники.

У ніч на 20 жовтня до словацької Horska Zachranna Służba звернулися колеги з польської TOPR з проханням допомогти в пошуках 55-річного поляка, який востаннє виходив на зв'язок з родичами опівдні того ж дня з вершини Бистра в Західних Татрах.

В операції брали участь десятки рятувальників. Пошуки зі словацького боку велися на землі і з повітря – за допомогою безпілотних літальних апаратів, в тому числі апарату "Lifeseeker". Також були задіяні рятувальники з собаками.

Тіло було витягнуто зі складного рельєфу за допомогою мотузкової техніки, а потім на ношах доставлено до гирла долини Рачкова і передано словацьким поліцейським і лікарю, який проводив обстеження.

На початку жовтня у результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів.

В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.