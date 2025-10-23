Словацькі рятувальники знайшли в горах тіло польського туриста
Словацькі гірські рятувальники повідомили, що знайшли в Татрах тіло польського туриста, якого розшукували кілька днів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Пошуки 55-річного польського туриста тривали з вівторка.
Тіло туриста було знайдено в ущелині, приблизно 150 метрів нижче вершини Бистра.
"Ймовірно, що сталося послизання і падіння, в результаті якого розшукуваний отримав смертельні травми", – повідомляють словацькі рятувальники.
У ніч на 20 жовтня до словацької Horska Zachranna Służba звернулися колеги з польської TOPR з проханням допомогти в пошуках 55-річного поляка, який востаннє виходив на зв'язок з родичами опівдні того ж дня з вершини Бистра в Західних Татрах.
В операції брали участь десятки рятувальників. Пошуки зі словацького боку велися на землі і з повітря – за допомогою безпілотних літальних апаратів, в тому числі апарату "Lifeseeker". Також були задіяні рятувальники з собаками.
Тіло було витягнуто зі складного рельєфу за допомогою мотузкової техніки, а потім на ношах доставлено до гирла долини Рачкова і передано словацьким поліцейським і лікарю, який проводив обстеження.
На початку жовтня у результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів.
В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.