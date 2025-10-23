Словацкие спасатели нашли в горах тело польского туриста

Словацкие горные спасатели сообщили, что нашли в Татрах тело польского туриста, которого разыскивали несколько дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Поиски 55-летнего польского туриста продолжались со вторника.

Тело туриста было найдено в ущелье, примерно 150 метров ниже вершины Быстрая.

"Вероятно, что произошло поскальзывание и падение, в результате которого разыскиваемый получил смертельные травмы", – сообщают словацкие спасатели.

В ночь на 20 октября в словацкую Horska Zachranna Służba обратились коллеги из польской TOPR с просьбой помочь в поисках 55-летнего поляка, который в последний раз выходил на связь с родственниками в полдень того же дня с вершины Быстра в Западных Татрах.

В операции принимали участие десятки спасателей. Поиски со словацкой стороны велись на земле и с воздуха – с помощью беспилотных летательных аппаратов, в том числе аппарата "Lifeseeker". Также были задействованы спасатели с собаками.

Тело было извлечено из сложного рельефа с помощью веревочной техники, а затем на носилках доставлено к устью долины Рачкова и передано словацким полицейским и врачу, который проводил обследование.

В начале октября в результате схода лавины на горе Тоск, что в северо-западной Словении, погибли трое хорватских альпинистов.

В австрийских Альпах в конце августа погиб альпинист из Чехии.