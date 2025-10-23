Путин думает, что Трамп "перенес", а не отменил встречу в Будапеште

Хозяин Кремля Владимир Путин, комментируя заявление Дональда Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".

Как сообщает "Европейская правда", такие слова Путина прозвучали в общении с пропагандистскими СМИ в четверг.

На просьбу кремлевского пропагандиста Павла Зарубина прокомментировать заявление Трампа об отмене саммита в Будапеште Путин сказал, что инициатива проведения встречи исходила от американской стороны.

Он добавил, что в разговоре с президентом США предложил подготовиться к саммиту, чтобы стороны не вышли из него "без ожидаемого результата".

По словам российского лидера, на первом этапе подготовкой должны заниматься "министр иностранных дел Российской Федерации Лавров и госсекретарь Рубио".

"Я знаком с этим заявлением президента США. Решил отменить или перенести эту встречу – скорее он говорит о переносе этой встречи", – сказал Путин, не объяснив оснований для такого толкования слов Трампа.

Он добавил, что Россия якобы всегда поддерживала диалог, который "всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, а тем более война".

Напомним, президент США Дональд Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил "провоенную элиту" в попытках сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште.