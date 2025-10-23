Президент Литви закликає ЄС включити "Лукойл" до 20-го пакета санкцій проти Росії

Президент Литви Гітанас Науседа закликає лідерів Європейського Союзу включити нафтовий гігант країни "Лукойл" до 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"У 19-му європейському пакеті немає компанії "Лукойл", зараз ми почнемо розглядати 20-й пакет. Як я і пропонував, я кажу, до якої міри ми будемо вважати "Лукойл" священною коровою і чому ми не можемо включити цю компанію в пакет санкцій?" – сказав Науседа.

"Це, безумовно, завдало б значного удару по російській економіці, яка вже ледве стоїть на ногах", – додав литовський лідер.

США цього тижня запровадили заходи, спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Санкції передбачають заморожування всіх активів "Роснефти" і "Лукойлу" в США і заборону всім американським компаніям вести будь-який бізнес з цими російськими компаніями.

"Що я зазначив у своєму виступі, так це те, що в 19-му пакеті санкцій ми боремося більше проти імпорту російського скрапленого газу і газу в цілому, але американський приклад показує, що нам також потрібно боротися проти імпорту нафти", – сказав Науседа.

Деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу".