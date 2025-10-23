Президент Литвы призывает ЕС включить "Лукойл" в 20-й пакет санкций против России

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает лидеров Европейского Союза включить нефтяной гигант страны "Лукойл" в 20-й пакет санкций ЕС против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"В 19-м европейском пакете нет компании "Лукойл", сейчас мы начнем рассматривать 20-й пакет. Как я и предлагал, я говорю, до какой степени мы будем считать "Лукойл" священной коровой и почему мы не можем включить эту компанию в пакет санкций?" – сказал Науседа.

"Это, безусловно, нанесло бы значительный удар по российской экономике, которая уже еле стоит на ногах", – добавил литовский лидер.

США на этой неделе ввели меры, направленные против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Санкции предусматривают замораживание всех активов "Роснефти" и "Лукойла" в США и запрет всем американским компаниям вести любой бизнес с этими российскими компаниями.

"Что я отметил в своем выступлении, так это то, что в 19-м пакете санкций мы боремся больше против импорта российского сжиженного газа и газа в целом, но американский пример показывает, что нам также нужно бороться против импорта нефти", – сказал Науседа.

Некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".