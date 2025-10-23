У ПАРЄ занепокоєні намірами Латвії вийти зі Стамбульської конвенції

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос закликав Латвію не виходити зі Стамбульської конвенції.

Про це йдеться у його заяві, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Я вкрай стурбований прискореним проведенням парламентських голосувань за вихід зі Стамбульської конвенції, запланованих в Сеймі сьогодні і наступного тижня, без очікування висновку Венеціанської комісії, який запросив міністр юстиції Латвії", – сказав він.

За словами Русопулоса, латвійські парламентарі ризикують дати зрозуміти жінкам, які постраждали від насильства, що їхні права і потреби не сприймаються серйозно, і що вони не заслуговують на високий рівень захисту і механізмів підтримки, передбачених цією Конвенцією.

Якщо депутати проголосують за денонсацію цієї важливої Конвенції, трохи більше ніж через рік після того, як вона набула чинності в Латвії, країна стане першою країною ЄС, яка вийде з основного договору Ради Європи з прав людини.

"Це тим більше серйозно, враховуючи, що ЄС сам став учасником Стамбульської конвенції в 2023 році, і враховуючи, що Стамбульська конвенція, без сумніву, є одним з головних правових інструментів Ради Європи, що лежить в основі її основних цінностей", – заявив президент ПАРЄ.

"Я рішуче закликаю Сейм проголосувати за збереження захисту прав і життя жінок, встановленого Стамбульською конвенцією, яка вважається в Європі та за її межами "золотим стандартом" у боротьбі з попередженням і покаранням за насильство щодо жінок", – підсумував він.

Латвія ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульську конвенцію) у 2024 році разом з іншими 37 європейськими країнами. Європейський Союз став учасником цієї конвенції у 2023 році.

Напередодні стало відомо, що латвійський Сейм у четвер почне обговорення законопроєкту про вихід із Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству, відомій також як Стамбульська конвенція.

Дебати щодо виходу Латвії зі Стамбульської конвенції тривають із вересня, коли відповідне рішення підтримала одна з партій коаліції – Союз зелених і селян, усупереч позиції решти урядових політсил.

Ця ж партія у 2023 році підтримала ратифікацію документа, що тоді було одним із зобовʼязань коаліції.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.