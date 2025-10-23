В ПАСЕ обеспокоены намерениями Латвии выйти из Стамбульской конвенции

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос призвал Латвию не выходить из Стамбульской конвенции.

Об этом говорится в его заявлении, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Я крайне обеспокоен ускоренным проведением парламентских голосований за выход из Стамбульской конвенции, запланированных в Сейме сегодня и на следующей неделе, без ожидания заключения Венецианской комиссии, который запросил министр юстиции Латвии", – сказал он.

По словам Русопулоса, латвийские парламентарии рискуют дать понять женщинам, пострадавшим от насилия, что их права и потребности не воспринимаются серьезно, и что они не заслуживают высокого уровня защиты и механизмов поддержки, предусмотренных этой Конвенцией.

Если депутаты проголосуют за денонсацию этой важной Конвенции, чуть более чем через год после того, как она вступила в силу в Латвии, страна станет первой страной ЕС, которая выйдет из основного договора Совета Европы по правам человека.

"Это тем более серьезно, учитывая, что ЕС сам стал участником Стамбульской конвенции в 2023 году, и учитывая, что Стамбульская конвенция, без сомнения, является одним из главных правовых инструментов Совета Европы, лежащим в основе его основных ценностей", – заявил президент ПАСЕ.

"Я решительно призываю Сейм проголосовать за сохранение защиты прав и жизни женщин, установленной Стамбульской конвенцией, которая считается в Европе и за ее пределами "золотым стандартом" в борьбе с предупреждением и наказанием за насилие в отношении женщин", – подытожил он.

Латвия ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульскую конвенцию) в 2024 году вместе с другими 37 европейскими странами. Европейский Союз стал участником этой конвенции в 2023 году.

Накануне стало известно, что латвийский Сейм в четверг начнет обсуждение законопроекта о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия, известной также как Стамбульская конвенция.

Дебаты по выходу Латвии из Стамбульской конвенции продолжаются с сентября, когда соответствующее решение поддержала одна из партий коалиции – Союз зеленых и крестьян, вопреки позиции остальных правительственных политсил.

Эта же партия в 2023 году поддержала ратификацию документа, что тогда было одним из обязательств коалиции.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер для предотвращения такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.