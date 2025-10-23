В Белом доме объяснили, почему санкции против РФ приняли именно сейчас

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение США ввести санкции против российского нефтяного сектора недостаточной заинтересованностью России в мире.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила на брифинге в четверг.

По словам Левитт, Трамп "всегда утверждал, что введет санкции против России, когда сочтет это целесообразным и необходимым, и вчера наступил этот день".

"Думаю, президент (США. – Ред.) также давно выражал свое разочарование Владимиром Путиным и, откровенно говоря, обеими сторонами этой войны", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

"Он всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в хорошем мирном соглашении. И он чувствует, что, к сожалению, в последнее время со стороны России он не видит достаточного интереса и достаточных действий для дальнейшего движения в направлении мира", – добавила она.

США на этой неделе ввели меры, направленные против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Санкции предусматривают замораживание всех активов "Роснефти" и "Лукойла" в США и запрет всем американским компаниям вести любой бизнес с этими российскими компаниями.

Некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".