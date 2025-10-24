Румунія і Молдова запланували новий міст через Прут

Румунія та Молдова планують будувати новий міст, що сполучить країни через річку Прут.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Agerpres.

23 жовтня уряд Румунії затвердив меморандум, який передбачає початок перемовин та підписання з Молдовою міжурядової угоди про будівництво нового автомобільного мосту через річку Прут, по якій проходить кордон між країнами.

Міст планують між населеними пунктами Мумбета (у Румунії) і Леова (у південно-західній частині Молдови).

"Міст покращить сполученість на регіональному рівні та з’єднає Молдову із первинною і вторинною автодорожньою мережею на території Румунії та з європейською мережею TEN-T. Це також збільшить пропускну спроможність для проїзду вантажного транспорту", – зазначають у комюніке румунської сторони.

На даному етапі триває розробка проєкту мосту.

Надалі Молдова та Румунія повинні будуть створити спільну комісію для координації усіх кроків.

Нагадаємо, у вересні країни Балтії підписали угоду про електрифікацію транскордонного залізничного проєкту Rail Baltica на 1,8 млрд євро.

Читайте також Дорога до ЄС: навіщо Україні адаптація стандартів TEN-T і скільки це коштуватиме.