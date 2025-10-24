Румыния и Молдова запланировали новый мост через Прут

Румыния и Молдова планируют строить новый мост, который соединит страны через реку Прут.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Agerpres.

23 октября правительство Румынии утвердило меморандум, который предусматривает начало переговоров и подписание с Молдовой межправительственного соглашения о строительстве нового автомобильного моста через реку Прут, по которой проходит граница между странами.

Мост планируют между населенными пунктами Мумбета (в Румынии) и Леова (в юго-западной части Молдовы).

"Мост улучшит связь на региональном уровне и соединит Молдову с первичной и вторичной автодорожной сетью на территории Румынии и с европейской сетью TEN-T. Это также увеличит пропускную способность для проезда грузового транспорта", – отмечается в коммюнике румынской стороны.

На данном этапе продолжается разработка проекта моста.

В дальнейшем Молдова и Румыния должны будут создать совместную комиссию для координации всех шагов.

