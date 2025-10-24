У Данії вже кожне шосте авто є електромобілем
Цьогоріч кількість електромобілів у Данії перевищила пів мільйона, що означає, що кожне шосте авто на дорогах країни є електромобілем.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
За підрахунками торговельної асоціації автодилерів Mobility Denmark, кількість зареєстрованих у Данії електромобілів перевищила 500 тисяч. Це означає, що кожен шостий автомобіль є електричним.
Великий "стрибок" стався зокрема у 2024 році, коли зареєстрували близько 200 тисяч нових електромобілів.
У галузі пов’язують це зі зниженням цін на цю категорію авто, режимом оподаткування та розвитком мережі зарядних станцій для електромобілів.
Цього тижня в уряді Данії вирішили відмовитися від запровадження податків на електромобілі у 2026 році, що вочевидь і далі гратиме на користь нижчої ціни та більшої купівельної привабливості цих авто.
Нагадаємо, у Норвегії в 2024 році 90% придбаних нових авто складали електромобілі.
У Німеччині споживачі також віддають перевагу електрокарам та "гібридам".
Водночас на Кіпрі нещодавно повідомляли, що члени уряду не користуються придбаними для них електромобілями, у тому числі через проблеми із зарядними станціями.