У Данії вже кожне шосте авто є електромобілем

Цьогоріч кількість електромобілів у Данії перевищила пів мільйона, що означає, що кожне шосте авто на дорогах країни є електромобілем.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

За підрахунками торговельної асоціації автодилерів Mobility Denmark, кількість зареєстрованих у Данії електромобілів перевищила 500 тисяч. Це означає, що кожен шостий автомобіль є електричним.

Великий "стрибок" стався зокрема у 2024 році, коли зареєстрували близько 200 тисяч нових електромобілів.

У галузі пов’язують це зі зниженням цін на цю категорію авто, режимом оподаткування та розвитком мережі зарядних станцій для електромобілів.

Цього тижня в уряді Данії вирішили відмовитися від запровадження податків на електромобілі у 2026 році, що вочевидь і далі гратиме на користь нижчої ціни та більшої купівельної привабливості цих авто.

Нагадаємо, у Норвегії в 2024 році 90% придбаних нових авто складали електромобілі.

У Німеччині споживачі також віддають перевагу електрокарам та "гібридам".

Водночас на Кіпрі нещодавно повідомляли, що члени уряду не користуються придбаними для них електромобілями, у тому числі через проблеми із зарядними станціями.



