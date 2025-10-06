Кіпрські міністри перестали їздити на електрокарах, які для них купили кілька місяців тому

На Кіпрі міністри поступово відмовляються від електрокарів, які були закуплені в червні з метою зменшення негативного впливу на довкілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Електрокари Hyundai Ioniq 6 були поставлені уряду Кіпру в червні в межах урядової програми модернізації автопарку та зменшення його впливу на навколишнє середовище.

Усього Кіпр придбав 24 автомобілі вартістю 1,22 мільйона євро кожен, а також встановив 24 зарядні станції біля урядових будівель.

Щонайменше кілька кіпрських міністрів, однак, відмовились їх використовувати, посилаючись на "обмежений пробіг, недостатню мережу зарядних станцій та технічні проблеми".

Деякі посадовці зазначили, що автомобілі "не задовольняли транспортні потреби для поїздок за межі міських районів або для частих поїздок протягом одного дня".

Наразі незрозуміло, що станеться з електромобілями, які не будуть використовувати.

Нагадаємо, у Норвегії в 2024 році 90% придбаних нових авто складали електромобілі.

У Німеччині споживачі також віддають перевагу електрокарам та "гібридам".