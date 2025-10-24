В этом году количество электромобилей в Дании превысило полмиллиона, что означает, что каждое шестое авто на дорогах страны является электромобилем.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

По подсчетам торговой ассоциации автодилеров Mobility Denmark, количество зарегистрированных в Дании электромобилей превысило 500 тысяч. Это означает, что каждый шестой автомобиль – электрический.

Большой скачок произошел, в частности, в 2024 году, когда зарегистрировали около 200 тысяч новых электромобилей.

В отрасли связывают это со снижением цен на эту категорию авто, режимом налогообложения и развитием сети зарядных станций для электромобилей.

На этой неделе в правительстве Дании решили отказаться от введения налогов на электромобили в 2026 году, что очевидно и дальше будет играть в пользу более низкой цены и большей покупательской привлекательности этих авто.

Напомним, в Норвегии в 2024 году 90% приобретенных новых авто составляли электромобили.

В Германии потребители также отдают предпочтение электрокарам и "гибридам".

В то же время на Кипре недавно сообщали, что члены правительства не пользуются приобретенными для них электромобилями, в том числе из-за проблем с зарядными станциями.