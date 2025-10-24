Шторм "Джошуа" накрив північ Німеччини

Потужний шторм "Джошуа" пронісся північчю Німеччини, спричинивши перші повені, повалені дерева та перебої в русі транспорту.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

У ніч проти п’ятниці, 24 жовтня, дерево впало на автомагістраль A28, однак постраждалих немає.

За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), шторм наразі затримався над Північним морем і майже не рухається. Місцями пориви вітру сягають 120–130 км/год, особливо на Північнофризьких островах.

Die Kaltfront von Sturmtief Joshua hat mittlerweile den Südwesten erreicht, im Video zu sehen ist der Durchgang im Raum Freiburg. Ab dem späten Vormittag entsteht am Alpenrand eine Druckwelle mit erhöhter Sturmgefahr, lokal sind dabei auch orkanartige Böen nicht ausgeschlossen pic.twitter.com/PIcLNW1lAg – Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) October 23, 2025

У Нижній Саксонії вже зафіксовано підтоплення набережних. У Вільгельмсгафені вода накрила частину паркінгу, а в Ленінгені вітер вирвав дерево з корінням і кинув його на будинок.

Пожежники вирішили залишити стовбур на даху до прибуття крана, щоб уникнути більших пошкоджень.

Фото: Х

Через негоду круїзний лайнер AIDAperla достроково повернувся до Гамбурга, щоб уникнути можливого закриття по річці Ельба. Пасажири залишилися на борту до ранку.

Федеральне морське та гідрографічне агентство (BSH) попередило про штормовий приплив: рівень води може перевищити норму на 1–2,5 метра залежно від регіону.

Водночас фахівці заспокоюють – прибережні землі добре підготовлені до таких явищ, хоча підвищення рівня моря через зміну клімату ускладнює захист узбережжя.

За прогнозами, "Джошуа" протягом вихідних переміститься до Данії, а до Швеції дійде лише у неділю. Сильні вітри й дощі супроводжуватимуть північ Німеччини щонайменше до початку наступного тижня.

Нещодавно сильний шторм "Аліса" накрив Каталонію та Валенсійську автономну область, спричинивши масштабні повені, перебої в транспортному русі та евакуацію сотень людей.

Минулої осені від катастрофічних повеней постраждав схід Іспанії, зокрема Валенсія. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 200 людей.