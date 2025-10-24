Шторм "Джошуа" накрыл север Германии

Мощный шторм "Джошуа" пронесся по северу Германии, повалив деревья, вызвав наводнения и перебои в движении транспорта.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

В ночь на пятницу, 24 октября, дерево упало на автомагистраль A28, однако пострадавших нет.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), шторм пока задержался над Северным морем и почти не движется. Местами порывы ветра достигают 120-130 км/ч, особенно на Северофризских островах.

Die Kaltfront von Sturmtief Joshua hat mittlerweile den Südwesten erreicht, im Video zu sehen ist der Durchgang im Raum Freiburg. Ab dem späten Vormittag entsteht am Alpenrand eine Druckwelle mit erhöhter Sturmgefahr, lokal sind dabei auch orkanartige Böen nicht ausgeschlossen pic.twitter.com/PIcLNW1lAg – Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) October 23, 2025

В Нижней Саксонии уже зафиксировано подтопление набережных. В Вильгельмсхафене вода накрыла часть паркинга, а в Ленингене ветер вырвал дерево с корнями и бросил его на дом.

Пожарные решили оставить ствол на крыше до прибытия крана, чтобы избежать еще больших повреждений.

Фото: Х

Из-за непогоды круизный лайнер AIDAperla досрочно вернулся в Гамбург, чтобы избежать возможного закрытия движения по реке Эльбе. Пассажиры остались на борту до утра.

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) предупредило о штормовом приливе: уровень воды может превысить норму на 1-2,5 метра в зависимости от региона.

В то же время специалисты успокаивают – прибрежные земли хорошо подготовлены к таким явлениям, хотя повышение уровня моря из-за изменения климата усложняет защиту побережья.

По прогнозам, "Джошуа" в течение выходных переместится в Данию, а до Швеции дойдет только в воскресенье. Сильные ветры и дожди будут сопровождать север Германии как минимум до начала следующей недели.

Недавно сильный шторм "Алиса" накрыл Каталонию и Валенсийскую автономную область, вызвав масштабные наводнения, перебои в движении транспорта и эвакуацию сотен людей.

Прошлой осенью от катастрофических наводнений пострадал восток Испании, в частности Валенсия. В результате стихийного бедствия погибли более 200 человек.