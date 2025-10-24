Укр Рус Eng

Шторм "Джошуа" накрыл север Германии

Новости — Пятница, 24 октября 2025, 10:57 — Уляна Кричковская

Мощный шторм "Джошуа" пронесся по северу Германии, повалив деревья, вызвав наводнения и перебои в движении транспорта.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

В ночь на пятницу, 24 октября, дерево упало на автомагистраль A28, однако пострадавших нет.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), шторм пока задержался над Северным морем и почти не движется. Местами порывы ветра достигают 120-130 км/ч, особенно на Северофризских островах. 

В Нижней Саксонии уже зафиксировано подтопление набережных. В Вильгельмсхафене вода накрыла часть паркинга, а в Ленингене ветер вырвал дерево с корнями и бросил его на дом.

Пожарные решили оставить ствол на крыше до прибытия крана, чтобы избежать еще больших повреждений.

Из-за непогоды круизный лайнер AIDAperla досрочно вернулся в Гамбург, чтобы избежать возможного закрытия движения по реке Эльбе. Пассажиры остались на борту до утра.

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) предупредило о штормовом приливе: уровень воды может превысить норму на 1-2,5 метра в зависимости от региона.

В то же время специалисты успокаивают – прибрежные земли хорошо подготовлены к таким явлениям, хотя повышение уровня моря из-за изменения климата усложняет защиту побережья.

По прогнозам, "Джошуа" в течение выходных переместится в Данию, а до Швеции дойдет только в воскресенье. Сильные ветры и дожди будут сопровождать север Германии как минимум до начала следующей недели.

Недавно сильный шторм "Алиса" накрыл Каталонию и Валенсийскую автономную область, вызвав масштабные наводнения, перебои в движении транспорта и эвакуацию сотен людей.

Прошлой осенью от катастрофических наводнений пострадал восток Испании, в частности Валенсия. В результате стихийного бедствия погибли более 200 человек.

