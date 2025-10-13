Потужний шторм спричинив затоплення на півдні Каталонії та у Валенсії

У неділю, 12 жовтня, сильний шторм "Аліса" накрив Каталонію та Валенсійську автономну область, спричинивши масштабні повені, перебої в транспортному русі та евакуацію сотень людей.

Про це пише El Mundo, передає "Європейська правда".

Найбільше постраждали райони півдня Таррагони – Монтсіа, Баш-Ебре, Рібера-д’Ебре, Баш-Камп і Терра-Альта, де уряд Каталонії оголосив надзвичайний стан.

Через затоплення доріг і міст Червоний Хрест надає допомогу близько 500 постраждалим, розміщеним у муніципальних будівлях регіону Монтсіа.

Їм роздали 450 ковдр, 150 матраців і дві тисячі літрів води. Понад 200 людей ночували у спортзалі в місті Ампоста, куди їх евакуювали після заторів на автомагістралі.

¡Situación muy complicada en puntos del área mediterránea! Tremendas imágenes que llegan desde el entorno del Delta del Ebro. #Tormenta estática en la zona, con picos de intensidad torrencial. Esta tarde (12/10/2025), riada en #Godall (#Tarragona). Vídeo vía @volcaholic1. pic.twitter.com/anRXwVMURR – MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 12, 2025

За словами міністра внутрішніх справ Каталонії Нурії Парлон, школи у п’яти районах залишаться закритими, а громадян закликали працювати дистанційно й не залишати домівки без потреби. Президент уряду Каталонії Сальвадор Ілла провів термінове засідання Комітету цивільного захисту CECAT.

Протягом доби в регіоні Монтсіа випало понад 270 літрів опадів на квадратний метр, більшість – за півтори години.

Зазначається, що у місті Мас-де-Барберанс зафіксовано рекордні 271,9 літра. Потужні потоки змивали автомобілі та контейнери, підтоплювали вулиці в містах Ла-Рапіта, Санта-Барбара та Годалл.

Шторм паралізував рух поїздів на Середземноморському коридорі між Барселоною і Валенсією, а також спричинив перебої з електропостачанням у Кастельоні після удару блискавки.

У Валенсії зафіксували до 300 літрів опадів, а на островах Колумбретес – понад 325 літрів, що стало рекордом сезону.

На Балеарських островах за добу випало до 70 літрів опадів, зокрема на Ібіці та Форментері. На допомогу направлено 150 військових Військової аварійної служби і десятки одиниць техніки.

PRECAUCIÓN 🌊

Reportan situación muy complicada en Godall, provincia de Tarragona, Cataluña, España 🇪🇸

Lluvias torrenciales en Godall, originan graves inundaciones y peligrosos torrentes de agua.

Octubre 12 de 2025

Vía @WeatherMonitors pic.twitter.com/cala7QCGK2 – Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 12, 2025

Станом на понеділок, 13 жовтня, фіксують поступове послаблення шторму "Аліса", однак попереджають про нову холодну хвилю, яка рухається з Атлантики та може знову спричинити сильні дощі у середземноморському регіоні Іспанії.

Минулої осені від катастрофічних повеней постраждав схід Іспанії, зокрема Валенсія. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 200 людей.

Навесні суд в Іспанії, який розслідує смертельні повені у Валенсії за підозрою у навмисному убивстві, викликав для свідчень двох колишніх топпосадовців регіону.

Влітку верховний суд Іспанії відхилив позови, в яких прем'єр-міністра Педро Санчеса та шістьох його міністрів звинувачували в кримінальній недбалості у зв'язку з повенями у Валенсії.