Британія: лейбористи зазнали історичної поразки на проміжних виборах на окрузі в Уельсі

Британські лейбористи за підсумками проміжних виборів до парламенту Уельсу на одному з округів вперше за понад два десятиліття програли мандат – він перейде до представника Plaid Cymru, Партії Уельсу.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Проміжні вибори для заповнення мандату у Сенедді, парламенту Уельсу, проходили в окрузі Карфіллі. Перемогу на ньому вперше здобув кандидат від націоналістичної Партії Уельсу, 72-річний Ліндсі Віттл, який балотувався тут 13 разів з 1983 року.

За кандидата Партії Уельсу віддали 15960 голосів.

Водночас для керівної Лейбористської партії результат став історичною поразкою – саме вони "тримали" цей мандат усі роки з 1999 року. Проте на цих виборах лейбористський кандидат Річард Таннікліф здобув лише 3713 голосів та опинився на третьому місці – після кандидата від правопопулістської "Партії реформ", за якого проголосували 12113 виборців.

Ці проміжні вибори в Уельсі часто змальовували як значною мірою змагання між Партією Уельсу та Партією реформ.

Лідер Партії Уельсу Рін ап Йорверт назвав цей результат "початком перезавантаження політики" Уельсі та заявив, що партія поставить за мету на наступних виборах у травні 2026 року вперше здобути більшість у Сенедді.

Нагадаємо, у травні 2025 року "Партія реформ" Найджела Фараджа з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.

За підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а в лютневому опитуванні вперше очолила рейтинг популярності.