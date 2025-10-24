Британия: лейбористы потерпели историческое поражение на промежуточных выборах в Уэльсе

Британские лейбористы по итогам промежуточных выборов в парламент Уэльса на одном из округов впервые за более чем два десятилетия проиграли мандат – он перейдет к представителю Plaid Cymru, Партии Уэльса.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Промежуточные выборы для заполнения мандата в Сенедде, парламента Уэльса, проходили в округе Карфилли. Победу в нем впервые одержал кандидат от националистической Партии Уэльса, 72-летний Линдси Уиттл, который баллотировался здесь 13 раз с 1983 года.

За кандидата Партии Уэльса отдали 15 960 голосов.

В то же время для правящей Лейбористской партии результат стал историческим поражением – именно они "держали" этот мандат все годы с 1999 года. Однако на этих выборах лейбористский кандидат Ричард Танниклиф получил лишь 3713 голосов и оказался на третьем месте – после кандидата от правопопулистской Партии реформ, за которого проголосовали 12 113 избирателей.

Эти промежуточные выборы в Уэльсе часто изображали как в значительной степени соревнование между Партией Уэльса и Партией реформ.

Лидер Партии Уэльса Рин ап Йорверт назвал этот результат "началом перезагрузки политики" Уэльса и заявил, что партия поставит цель на следующих выборах в мае 2026 года впервые получить большинство в Сенедде.

Напомним, в мае 2025 года "Партия реформ" Найджела Фараджа с перевесом в шесть голосов выиграла дополнительное место в парламенте Британии.

По итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в февральском опросе впервые возглавила рейтинг популярности.