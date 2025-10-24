Розвідка Британії оцінила потенційні втрати КНДР у війні на боці Росії

Розвідка Великої Британії назвала ймовірну кількість втрат у живій силі Північної Кореї, яка відправила своїх військових на допомогу Росії у війні проти України.

Про це йдеться в аналізі від 24 жовтня, пише "Європейська правда".

Як заявили в аналізі, сили КНДР могли зазнати понад 6 тисяч втрат у наступальних бойових операціях проти українських сил у Курській області РФ, що становить більше половини від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там.

Також у британській розвідці з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ розповіли про те, як військові КНДР у Курській області Росії координують розвідку та сприяють російським ударам по Україні.

"Це перший випадок, коли повідомляється про те, що війська КНДР безпосередньо підтримують або сприяють російським наступальним операціям на суверенній території України", – заявили у розвідці.

Зокрема, в аналізі зазначили, що оператори безпілотних літальних апаратів КНДР допомагають російським військам, використовуючи системи залпового вогню для ураження українських позицій у Сумській області України.

"Хоча війська КНДР, ймовірно, раніше проводили тактичні удари БпЛА та розвідувальні операції БпЛА проти українських військ у Курській області Росії, їхня основна роль полягала у проведенні наступальних бойових операцій проти українських військ у Курській області", – зауважили у розвідці Британії.

Також в аналізі зазначили, що Північна Корея, швидше за все, прагне скористатися можливостями, які надає конфлікт, для поліпшення своїх бойових можливостей, включно й навички використання безпілотників.

У квітні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.

Згодом очільник Кремля Владімір Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.

У Єврокомісії тоді заявили, що військова співпраця Росії з Північною Кореєю, зокрема, у підтримці її незаконної агресії проти України, є проявом відчаю з боку Росії, яка є ізольована та послаблена завдяки санкціям ЄС.