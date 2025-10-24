Разведка Британии оценила потенциальные потери КНДР в войне на стороне России

Разведка Великобритании назвала вероятное количество потерь в живой силе Северной Кореи, которая отправила своих военных на помощь России в войне против Украины.

Об этом говорится в анализе от 24 октября, пишет "Европейская правда".

Как заявили в анализе, силы КНДР могли понести более 6 тысяч потерь в наступательных боевых операциях против украинских сил в Курской области РФ, что составляет более половины от примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, развернутых там.

Также в британской разведке со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ рассказали о том, как военные КНДР в Курской области России координируют разведку и способствуют российским ударам по Украине.

"Это первый случай, когда сообщается о том, что войска КНДР непосредственно поддерживают или способствуют российским наступательным операциям на суверенной территории Украины", – заявили в разведке.

В частности, в анализе отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов КНДР помогают российским войскам, используя системы залпового огня для поражения украинских позиций в Сумской области Украины.

"Хотя войска КНДР, вероятно, ранее проводили тактические удары БПЛА и разведывательные операции БПЛА против украинских войск в Курской области России, их основная роль заключалась в проведении наступательных боевых операций против украинских войск в Курской области", – отметили в разведке Великобритании.

Также в анализе отметили, что Северная Корея, скорее всего, стремится воспользоваться возможностями, которые предоставляет конфликт, для улучшения своих боевых возможностей, включая навыки использования беспилотников.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Впоследствии глава Кремля Владимир Путин подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.

В Еврокомиссии тогда заявили, что военное сотрудничество России с Северной Кореей, в частности, в поддержке ее незаконной агрессии против Украины, является проявлением отчаяния со стороны России, которая изолирована и ослаблена благодаря санкциям ЕС.