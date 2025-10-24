Біля берегів Туреччини потонув човен з мігрантами, щонайменше 14 загиблих

Щонайменше 14 людей потонули, коли гумовий човен з мігрантами затонув у п'ятницю біля берегів західної турецької провінції Мугла.

Про це повідомила місцева губернаторська адміністрація, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У заяві адміністрації губернатора Мугли йдеться, що афганець, який вижив після катастрофи і доплив до материка, підняв тривогу незабаром після 1:00 ночі.

Громадянин Афганістану повідомив екстреним службам, що 18 осіб вирушили на гумовому човні, але незабаром після цього він набрав води і затонув, повідомили в офісі губернатора.

Пошуково-рятувальні команди знайшли другого вцілілого, якому вдалося дістатися до острова Челебі біля Бодрума. Вони також витягли з моря 14 тіл.

"Пошуково-рятувальні роботи з пошуку інших нелегальних мігрантів, які вважаються зниклими безвісти, тривають із залученням чотирьох катерів берегової охорони, однієї спеціальної водолазної команди берегової охорони та одного вертольота", – додали в офісі губернатора.

Егейське море є частим транзитним маршрутом для тисяч мігрантів, які намагаються перетнути його з Північної Африки та Близького Сходу до Європи, особливо з Туреччини, яка приймає мільйони біженців з Сирії, Іраку та Афганістану.

За даними Управління з управління міграцією, кількість нелегальних мігрантів, затриманих у Туреччині, сягнула піка у 2019 році – майже 455 000 осіб, переважно з Афганістану та Сирії.

Станом на 16 жовтня цього року в Туреччині було затримано понад 122 тисячі мігрантів.

Італійська берегова охорона у вівторок витягла сім тіл після минулотижневої корабельної аварії біля південного середземноморського острова Лампедуза, який часто є пунктом призначення для мігрантів, що сподіваються дістатися Європи.

Нагадаємо, на початку жовтня човен, який перевозив понад три десятки мігрантів, затонув біля грецького острова, внаслідок чого кілька людей загинули.

Тоді ж човен, на борту якого перебували 10 громадян Китаю, перекинувся на річці Дунай на кордоні між Сербією та Хорватією.