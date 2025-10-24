У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, по меньшей мере 14 погибших

По меньшей мере 14 человек утонули, когда резиновая лодка с мигрантами затонула в пятницу у берегов западной турецкой провинции Мугла.

Об этом сообщила местная губернаторская администрация, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении администрации губернатора Муглы говорится, что афганец, который выжил после катастрофы и доплыл до материка, поднял тревогу вскоре после 1:00 ночи.

Гражданин Афганистана сообщил экстренным службам, что 18 человек отправились на резиновой лодке, но вскоре после этого она набрала воды и затонула, сообщили в офисе губернатора.

Поисково-спасательные команды нашли второго выжившего, которому удалось добраться до острова Челеби возле Бодрума. Они также извлекли из моря 14 тел.

"Поисково-спасательные работы по поиску других нелегальных мигрантов, которые считаются пропавшими без вести, продолжаются с привлечением четырех катеров береговой охраны, одной специальной водолазной команды береговой охраны и одного вертолета", – добавили в офисе губернатора.

Эгейское море является частым транзитным маршрутом для тысяч мигрантов, которые пытаются пересечь его из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу, особенно из Турции, куда приплывают миллионы беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана.

По данным Управления по управлению миграцией, количество нелегальных мигрантов, задержанных в Турции, достигло пика в 2019 году – почти 455 тысяч человек, преимущественно из Афганистана и Сирии.

По состоянию на 16 октября этого года в Турции было задержано более 122 тысяч мигрантов.

Итальянская береговая охрана во вторник извлекла семь тел после кораблекрушения на прошлой неделе у южного средиземноморского острова Лампедуза, который часто является пунктом назначения для мигрантов, надеющихся добраться до Европы.

Напомним, в начале октября лодка, перевозившая более трех десятков мигрантов, затонула возле греческого острова, в результате чего несколько человек погибли.

Тогда же лодка, на борту которой находились 10 граждан Китая, перевернулась на реке Дунай на границе между Сербией и Хорватией.